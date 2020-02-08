Под влиянием мошенников девятиклассник отдал курьеру 1,2 млн рублей в Невском районе
Сегодня, 10:55
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители задержали 18-летнего курьера мошенников, обманувших подростка из Невского района. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 13 мая обратился 40-летний житель дома на Искровском проспекте, заявивший, его 16-летнему сыну звонили неизвестные. Аферисты, представившись сотрудниками различных структур, убедили девятиклассника в необходимости декларирования семейных сбережений. На улице Коллонтай юноша передал неизвестному более 1,2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Подозреваемого из Колпино поймали на бульваре Красных Зорь 18 мая. Остальных участников мошеннической схемы устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: порядка 20 человек, оформлявших на себя банковские карты для третьих лиц, задержаны в Петербурге. 

