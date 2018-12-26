Из-за жары в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

В Петербурге из-за очень высокой температуры объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать 19 мая с 12:00 до 21:00. Местами столбики термометра покажут +30 градусов. Горожанам посоветовали надевать одежду из натуральных тканей, а также следить за своим состоянием и не допускать обезвоживания.

Накануне главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что к четвергу может похолодать. По прогнозам температура воздуха составит до +20 градусов. Та же ситуация и в Ленинградской области. Все зависит от прохождения атмосферного фронта и наличия облачности.

