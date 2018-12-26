  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из-за жары в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 11:21
53
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из-за жары в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

0 0

Местами столбики термометра покажут +30 градусов.

В Петербурге из-за очень высокой температуры объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать 19 мая с 12:00 до 21:00. Местами столбики термометра покажут +30 градусов. Горожанам посоветовали надевать одежду из натуральных тканей, а также следить за своим состоянием и не допускать обезвоживания. 

Накануне главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что к четвергу может похолодать. По прогнозам температура воздуха составит до +20 градусов. Та же ситуация и в Ленинградской области. Все зависит от прохождения атмосферного фронта и наличия облачности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жара, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии