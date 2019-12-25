В Ленобласти сбит один БПЛА. Аэропорт Пулково ограничил работу

В настоящее время режим опасности БПЛА продолжает свое действие, возможно понижение скорости мобильного интернета.

Утром 19 мая силы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В настоящее время режим опасности БПЛА продолжает свое действие, возможно понижение скорости мобильного интернета.

А в петербургском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, предупредили в пресс-службе Пулково.

Ранее мы рассказывали о том, что за ночь над Россией сбили более 300 дронов. В частности, беспилотные аппараты перехватили над акваторией Азовского моря, Крымом, а также над Краснодарским краем, Воронежской, Липецкой, Новгородской, Псковской и Рязанской областями.

