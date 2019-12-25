В Ленобласти сбит один БПЛА. Аэропорт Пулково ограничил работу

Утром 19 мая силы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В настоящее время режим опасности БПЛА продолжает свое действие, возможно понижение скорости мобильного интернета.
А в петербургском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, предупредили в пресс-службе Пулково.
Ранее мы рассказывали о том, что за ночь над Россией сбили более 300 дронов. В частности, беспилотные аппараты перехватили над акваторией Азовского моря, Крымом, а также над Краснодарским краем, Воронежской, Липецкой, Новгородской, Псковской и Рязанской областями.
