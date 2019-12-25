В Минфине рассматривают варианты ужесточения условий семейной ипотеки

В Министерстве финансов РФ рассматривается вариант ужесточения семейной ипотеки. По данным "Московской перспективы", с 1 июля 2026 года ее хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Это следует из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству РФ.

Минфин находится на этапе обсуждения повышения ставки по семейной ипотеке, если:

второй родитель оформит новую семейную ипотеку;

заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.

Речь в письме идёт и об ипотеках, которые были оформлены после 1 февраля текущего года. Напомним, с 1 февраля можно взять только одну семейную ипотеку на одну семью, тогда как раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов.

В Минстрое инициативу предварительно одобрили, однако министерство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Пока точно неизвестно, как в конечном итоге изменится ставка.

