В Минфине рассматривают варианты ужесточения условий семейной ипотеки

В Министерстве финансов РФ рассматривается вариант ужесточения семейной ипотеки. По данным "Московской перспективы", с 1 июля 2026 года ее хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Это следует из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству РФ.
Минфин находится на этапе обсуждения повышения ставки по семейной ипотеке, если:
- второй родитель оформит новую семейную ипотеку;
- заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.
Речь в письме идёт и об ипотеках, которые были оформлены после 1 февраля текущего года. Напомним, с 1 февраля можно взять только одну семейную ипотеку на одну семью, тогда как раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов.
В Минстрое инициативу предварительно одобрили, однако министерство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Пока точно неизвестно, как в конечном итоге изменится ставка.
