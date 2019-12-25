С 21 мая дорожные ограничения вводятся в Адмиралтейском и Красносельском районах

В двух районах Петербурга с 21 мая вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.
В Адмиралтейском районе до 8 октября 2028 года в связи с работами по размещению пешеходной галереи затруднится проезд по набережной реки Фонтанки от переулка Макаренко до набережной Крюкова канала.
А в Красносельском районе по 20 сентября планируется реконструкция инженерных сетей. По этой причине до 3 июня перекроют движение по боковому проезду Петергофского шоссе от улицы Капитана Грищенко до улицы Адмирала Черокова, а также в направлении от улицы Адмирала Черокова к улице Капитана Грищенко.
ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Пресс-служба ГАТИ
Фото: ГАТИ Петербурга
