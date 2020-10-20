На дамбе в Петербурге с 18 по 22 мая ограничат движение в тоннеле

В пресс-службе ФКП "Дирекция КЗС Петербурга Минстроя России" сообщили о временных ограничениях проезда через тоннель дамбы. С 18 по 22 мая 2026 года в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 (КЗС Санкт-Петербурга) начнутся плановые ремонтные работы.

Ограничения затронут транспортный отсек Невской стороны (внутреннее кольцо). Во время проведения работ возможны кратковременные (до 7–10 минут) остановки движения для пропуска ремонтной техники.

Дирекция КЗС приносит извинения за возможные неудобства и просит водителей внимательно следить за дорожными знаками, разметкой и информационными табло, а также соблюдать скоростной режим.

