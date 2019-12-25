Три крупные улицы Петербурга закроют для грузовиков в дни проведения ПМЭФ

Ограничения на юге города расширяются. С 2 по 6 июня запретят движение транспорта тяжелее 3,5 тонны на Пулковском и Петербургском шоссе, а также на Витебском проспекте.

Водителей грузовиков ждут ограничения не только на Кольцевой автодороге, но и на крупных улицах на юге Петербурга. Об этом предупреждает городской комитет по транспорту. С 2 по 6 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. Ранее о таких же ограничениях на КАД предупреждали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 00:00 2 июня до 23:59 6 июня запретят движение грузовиков тяжелее 3,5 тонны на следующих участках: Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургское шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе и Витебский проспект от Московского шоссе до Петербургского шоссе.

Аналогичный запрет на тот же срок введут на участке с 60-го по 94-й километр КАД — между Софийской улицей и Ропшинским шоссе. Движение будут регулировать патрульные экипажи ГИБДД. Также с 2 по 6 июня на этом участке для всех видов транспорта закроют доступ на площадки отдыха для водителей. Въезды перегородят водоналивными барьерами. Доступ на автозаправочные станции на этом участке кольцевой сохранится.

