До конца недели на дамбе в Петербурге ограничат движение авто

Попеременные ограничения движения транспорта будут вводиться по полосам с 21 по 25 октября.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что до конца недели в Петербурге ограничат движение авто на дамбе. Об этом сообщает пресс-служба ФКП КЗС.

Ограничение движения на дамбе будет попеременным. Проезд будет затруднен с 21 по 25 октября. Отмечается, что на мосту водопропускного сооружения В-4 с Финской стороны проводят технологические работы.

Водителей просят планировать маршрут с учетом соответствующих ограничений.

Ранее мы сообщали о том, что федеральные трассы в Петербурге и Ленобласти зимой будут убирать 400 единиц техники.

Фото:architectureguru.ru