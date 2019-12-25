Центр Петербурга начали перекрывать перед крестным ходом

Праздник совпадает с годовщиной Ништадтского мира, в центре города пройдут масштабные церковные и светские мероприятия.

В субботу, 12 сентября, в Петербурге пройдет День перенесения мощей святого князя Александра Невского. Праздник совпадает с годовщиной Ништадтского мира, в центре города пройдут масштабные церковные и светские мероприятия. В связи с этим городской комитет по транспорту вводит поэтапные ограничения движения и парковки с полуночи 11 сентября до конца дня 12 сентября. Корреспондент Piter.TV уже зафиксировал появление первых ограждений у станции метро "Гостиный двор".

График перекрытия улиц на 12 сентября:

С 6:00 до 12:30: Казанская площадь, Казанская улица (от Гороховой до Невского) и переулок Сергея Тюленина.

С 8:00 до 9:30: Невский проспект от дома №175 до площади Александра Невского и сама площадь (движение сохранится только для маршрутного транспорта).

С 9:30 до 13:30: полный запрет движения на вышеуказанных участках Невского проспекта и площади для всех видов транспорта.

С 10:00 до 12:30: дополнительный участок Невского проспекта – от Казанской улицы до площади Александра Невского.

Кроме того, боковой проезд на площади Александра Невского (в сторону моста) будет закрыт еще с ночи 11 сентября. Проезжая часть площади сузится в направлении к Невскому проспекту. Парковка окажется под запретом на площади Александра Невского, Казанской улице, набережной канала Грибоедова, Чернорецком переулке и ряде участков Невского проспекта.

Общественный транспорт также изменит маршруты. С 9:30 субботы движение автобусов и троллейбусов по Невскому проспекту приостановится. Изменения затронут 23 автобусных и 10 троллейбусных маршрутов; объезд будет организован по Херсонской, Исполкомской улицам, а также проспектам Бакунина и Адмиралтейскому.

Ранее мы сообщили о том, что названы самые популярные маршруты наземного транспорта Петербурга за лето.

Фото: Piter.TV