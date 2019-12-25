Названы самые популярные маршруты наземного транспорта Петербурга за лето

Популярность этих маршрутов объясняется их прохождением через центральные районы города и близостью к известным достопримечательностям.

Автобус №2, троллейбус №31 и автобус №74 стали лидерами по пассажиропотоку в Санкт-Петербурге с июня по август. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту со ссылкой на данные СПб ГКУ "Организатор перевозок".

За три летних месяца этими маршрутами воспользовались:

Автобус №2 – 2,5 миллиона человек;

Троллейбус №31 – 2,3 миллиона человек;

Автобус №74 – 1,9 миллиона человек.

Как отмечают эксперты, популярность этих маршрутов объясняется их прохождением через центральные районы города и близостью к известным достопримечательностям. Это делает их удобными как для жителей, так и для туристов.

Ранее мы сообщили о том, что масштабную проверку такси провели в Зеленогорске.

Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"