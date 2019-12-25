Масштабную проверку такси провели в Зеленогорске

Особое внимание уделили безопасности пассажиров: водители признались, что не проходили предрейсовый медицинский осмотр и не проверяли техническое состояние транспорта перед выходом на линию.

В Петербурге стартовал совместный рейд Комитета по транспорту и региональной Госавтоинспекции. Цель проверки – выявление нелегальных перевозчиков в рамках работы Межведомственной транспортной комиссии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первого нарушителя задержали на подъезде к железнодорожной станции Зеленогорска. Мужчина занимался частным извозом без соответствующего разрешения. Его автомобиль был задержан и отправлен на специализированную стоянку, а водителю грозит административная ответственность.

Инспекторы выявили системные нарушения требований к легковому такси. У многих машин отсутствовали обязательные атрибуты: оранжевый фонарь на крыше и шахматное нанесение ("шашечки"). Также зафиксированы факты эксплуатации автомобилей с цветом кузова, не соответствующим установленным стандартам.

Особое внимание уделили безопасности пассажиров: водители признались, что не проходили предрейсовый медицинский осмотр и не проверяли техническое состояние транспорта перед выходом на линию. По итогам мероприятия все выявленные участники теневого рынка будут привлечены к ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских автобусах до конца года внедрят оплату проезда по биометрии.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга