Общественники контролируют ход реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Петербурге

Ремонты дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" проходят в Санкт-Петербурге при активном участии представителей общественности, чтобы сделать процесс максимально прозрачным и ориентированным на реальные потребности жителей.

Ремонты дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" проходят в Санкт-Петербурге при активном участии представителей общественности. Чтобы лучше понимать запросы общества и находить компромиссы, дорожники привлекают людей с активной жизненной позицией к непосредственному участию в проектах по развитию дорожной инфраструктуры. Такой подход позволяет сделать процесс ремонта максимально прозрачным и ориентированным на реальные потребности жителей.

Сегодня представители общественного контроля посетили с инспекцией Светлановский проспект, чтобы проверить качество проведенных работ. Ремонт магистрали осуществлялся в рамках национального проекта.

В нашем городе постоянно идут ремонтные работы. Мы жители, это замечаем и радуемся. Когда есть общественный контроль, это помогает улучшать жизнь горожан и помогает рабочим и строителям делать наш город лучше. В процессе работ мы измеряем проезжую часть, уклоны, проверяем, как уложен асфальтобетон, в том числе и на тротуарных зонах. Владимир Головашов, общественный наблюдатель национального проекта "Инфраструктура для жизни"

На этот раз специалисты проверяют сразу несколько параметров: ширину проезжей части и обочин, уклоны, точность разметки, состояние асфальтобетона и тротуарные зоны.

После ремонта дороги дирекция транспортного строительства как заказчик проводит проверку качества выполненных работ. Инструментальный контроль проводится, в частности, трехметровой рейкой и курвиметром для измерения расстояний. Олег Сидорик, инженер управления контроля качества и внедрения инноваций "Дирекции транспортного строительства"

Вместе с визуальным осмотром и измерениями проверяется документация: общественному наблюдателю предоставляются схемы, по которым сверяют объем и качество выполненных работ.

С начала 2026 года чтобы расширить свои знания о современных технологиях и особенностях дорожного покрытия, применяемых в рамках нацпроекта, представители общественного контроля регулярно посещали обучающие семинары, в рамках которых их знакомили с процедурой проверки качества уложенного покрытия. Также общественники выезжали на объекты ремонта, чтобы проследить за процессом отбора кернов для отправки на испытания в лабораторию. На Светлановском проспекте замечаний у общественных наблюдателей не возникло: все параметры соответствуют установленным требованиям. Такие выезды продолжатся и в следующем строительном сезоне. Общественники будут приезжать на объекты национального проекта "Инфраструктура для жизни", и следить за тем, чтобы ремонт действительно отвечал запросам горожан.

Видео: Piter.TV