Возле дома на Большой Зелениной частично открыли движение

Проезд организован по специальной схеме с установкой новых дорожных знаков, для пешеходов также вновь открыт тротуар.

В Петербурге частично возобновлено автомобильное движение у здания № 1/44 по Большой Зелениной улице. Как сообщили в Фонде капитального ремонта, проезд организован по специальной схеме с установкой новых дорожных знаков, для пешеходов также вновь открыт тротуар.

По словам вице-губернатора Евгения Разумишкина, первые жильцы смогут вернуться в свои квартиры до конца сентября текущего года. К этому сроку в доме завершат локальный ремонт подъездов и подготовят условия для подключения газа и других коммуникаций.

Капитальные работы продолжаются: специалисты восстанавливают межэтажные перекрытия, монтируют внутренние перегородки и прокладывают инженерные сети. Началась реставрация эркера, после которой на крышу вернут историческую башенку.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершили 1,5 тыс. работ по капремонту домов.

Фото: Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга