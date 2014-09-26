В петербургских автобусах до конца года внедрят оплату проезда по биометрии

Если эксперимент окажется успешным, систему распространят на весь наземный транспорт Петербурга.

Транспортная система Петербурга продолжает масштабное технологическое обновление. В 2025 году для нужд "Пассажиравтотранса" закупили 383 новых автобуса и 83 электробуса, а на 2026 год запланирована поставка еще 73 машин. Сегодня автобусный парк города обновлен на 100%, подчеркнул председатель комиссии ЗакСа по транспорту Алексей Цивилёв.

Однако ключевым нововведением станет внедрение цифровых сервисов. До конца 2026 года в десяти городских автобусах запустят пилотный проект оплаты проезда с помощью биометрии. Вице-губернатор Кирилл Поляков уточнил, что тестировать технологию будут на машинах государственного перевозчика "Пассажиравтотранс". Если эксперимент окажется успешным, систему распространят на весь наземный транспорт Петербурга. Стоит отметить, что в метрополитене Северной столицы сервис уже работает во всех 87 вестибюлях станций с марта 2026 года – пассажиру достаточно посмотреть в камеру терминала с расстояния чуть более метра, чтобы оплатить проезд за три секунды.

Экологичность остается приоритетом развития отрасли. Так, более 57% автобусов (почти 3 тысячи единиц) работают на природном газе. В этом году город приобрел рекордную партию из 100 электробусов стоимостью почти 3 млрд рублей. По словам Алексея Цивилёва, электротранспорт эффективен на маршрутах с высокой интенсивностью в центральных районах, но не является универсальной заменой классическому автобусу.

Обновление соответствует федеральным задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни": к 2030 году доля современного транспорта должна превысить 85%. Петербург опережает этот план – 100% городских автобусов соответствуют нормативному сроку эксплуатации.

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Фото: Piter.TV