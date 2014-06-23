Доступ такси к выделенным полосам ограничат в Петербурге с 1 октября

Если автомобиль не "привязан" к конкретному перевозчику в соответствующем реестре, его выезд на выделенную полосу будет считаться нарушением ПДД.

С 1 октября 2026 года движение автомобилей такси по выделенным полосам в Петербурге будет строго регламентировано. Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту, право пользоваться спецполосами сохранят только те машины, которые соответствуют трем обязательным условиям.

Для легального проезда водителю необходимо наличие автомобиля в реестре легковых такси города, обязательное закрепление транспортного средства за конкретным юридическим лицом или ИП в региональном реестре перевозчиков, а также действующее разрешение самого перевозчика (оно не должно быть приостановлено или аннулировано).

В ведомстве подчеркнули, что простого наличия машины в реестре такси недостаточно. Если автомобиль не "привязан" к конкретному перевозчику в соответствующем реестре, его выезд на выделенную полосу будет считаться нарушением ПДД. Водителям в таких случаях грозит административная ответственность по статье 12.17 КоАП РФ.

Чтобы избежать штрафов, Комитет настоятельно рекомендует владельцам автопарков и частным предпринимателям заранее проверить актуальность данных. Если машина числится в реестре такси, но отсутствует в списке конкретного перевозчика, необходимо подать уведомление о внесении изменений, указав номер записи из реестра легковых такси.

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Фото: Piter.TV