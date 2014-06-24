На набережной Мойки открылся 23-й городской причал

В историческом центре Петербурга открылась новая точка швартовки судов. Как сообщили в городском комитете по транспорту, причал под названием "Дворцовая площадь" введен в эксплуатацию на набережной реки Мойки у спуска № 7.
Объект расположен между Певческим и Зелёным мостами, напротив здания Главного штаба. Он стал 23-м по счету городским причалом общего пользования. Вся инфраструктура находится в ведении СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта".
Для удобства маломобильных граждан площадка оборудована пандусом. Безопасность обеспечивают леерное ограждение и кнехты, рассчитанные на швартовку однопалубных и маломерных прогулочных теплоходов.
Ранее мы сообщили о том, что на линию в петербургском метро вышел юбилейный вагон "Балтиец".
Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга
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