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На набережной Мойки открылся 23-й городской причал
Сегодня, 10:15
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На набережной Мойки открылся 23-й городской причал

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Объект расположен между Певческим и Зелёным мостами, напротив здания Главного штаба.

В историческом центре Петербурга открылась новая точка швартовки судов. Как сообщили в городском комитете по транспорту, причал под названием "Дворцовая площадь" введен в эксплуатацию на набережной реки Мойки у спуска № 7.

Объект расположен между Певческим и Зелёным мостами, напротив здания Главного штаба. Он стал 23-м по счету городским причалом общего пользования. Вся инфраструктура находится в ведении СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

Для удобства маломобильных граждан площадка оборудована пандусом. Безопасность обеспечивают леерное ограждение и кнехты, рассчитанные на швартовку однопалубных и маломерных прогулочных теплоходов.

Ранее мы сообщили о том, что на линию в петербургском метро вышел юбилейный вагон "Балтиец".

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга 

Теги: причалы, санкт-петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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