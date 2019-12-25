Комитет по благоустройству Петербурга проверил готовность 43 автоколонн к зиме

В ходе проверок инспекторы оценивают не только количество коммунальной техники на линии, но и состояние всей инфраструктуры предприятий.

Комитет по благоустройству запустил серию инспекционных выездов в дорожные предприятия, чтобы оценить их готовность к наступающему зимнему сезону. Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты поочередно посещают все 43 городские автоколонны.

В ходе проверок инспекторы оценивают не только количество коммунальной техники на линии, но и состояние всей инфраструктуры предприятий. В центре внимания комиссии находятся производственные и бытовые помещения, склады, ремонтные зоны, солехранилища и общая материально-техническая база. Проверяется наличие актуальной документации, должностных инструкций и соблюдение противопожарных норм. Отдельное внимание уделяется социальным вопросам – укомплектованности штата, а также условиям отдыха и питания сотрудников.

По итогам осмотров формируются перечни задач для доработки. Среди основных направлений выделяются ускорение ремонта отдельных единиц техники, проведение косметического ремонта помещений и упорядочение складирования оборудования.

Напомним, что погодная обстановка уже требует от коммунальных служб активных действий. Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Петербурге выпало 20,6 мм осадков. За это время специалисты дорожных предприятий успели вывезти на полигон 1,5 тысячи кубометров мусора и 1,3 тонны смета.

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Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга