На линию в петербургском метро вышел юбилейный вагон "Балтиец"

Согласно контракту, заключенному до 2031 года, город должен получить 950 новых вагонов.

Парк подвижного состава метро Петербурга пополнился юбилейным вагоном — под номером 400 в серии "Балтиец". Новый состав отправился в первый рейс со станции "Парнас". Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

Поставка данных вагонов осуществляется в рамках масштабной программы обновления, которая стартовала в 2022 году. Согласно контракту, заключенному до 2031 года, город должен получить 950 новых вагонов. На сегодняшний день пассажиров уже обслуживают 53 состава данной серии.

В Комитете подчеркнули, что проект предполагает не только количественное расширение парка, но и качественное улучшение техники. Новые поезда оснащены широкими прислонно-сдвижными дверями, USB-разъемами для зарядки гаджетов, информационными экранами и специальными местами для маломобильных граждан.

При разработке особое внимание уделили условиям труда машинистов: кабины оборудованы эргономичными пультами управления, цветными мониторами и сенсорными элементами. Системы автоматизируют часть операций, а улучшенный обзор позволяет лучше контролировать движение.

История поставок началась осенью 2022 года, когда метрополитену передали первый состав, вышедший на линию через два месяца. К весне 2024 года парк насчитывал уже 20 поездов, после чего на Октябрьском электровагоноремонтном заводе приступили к подготовке модификаций для линий 2, 5 и 6.

Ранее очевидцы рассказали о ситуации на красной ветке петербургского метро.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга