Очевидцы рассказали о ситуации на красной ветке петербургского метро

Пассажиры провели в вагоне около часа.

В петербургском метрополитене началось постепенное восстановление движения на красной линии. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки. Неисправный состав, остановленный ранее на станции "Чернышевская", сейчас с ограниченной скоростью движется в сторону депо "Автово". Станция метро "Гражданский проспект" уже открыта для входа пассажиров, однако движение поездов временно осуществляется только до станции "Площадь Ленина".

О том, что происходило под землей во время сбоя, Piter.tv рассказал один из читателей. По его словам, пассажиры провели в вагоне около часа. Затем их вагон дотянули до "Чернышевской", где всех высадили наружу.

Пассажиров из следующего вагона выпустили прямо в тоннель – им пришлось идти пешком до станции, чтобы покинуть метро. Читатель также добавил, что помимо бригад скорой помощи на месте работали сотрудники МЧС и спецслужб.

Фото: Piter.TV