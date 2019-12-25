Петербургский метрополитен выпустит жетон к 200-летию Октябрьского электровагоноремонтного завода

Стоимость одного экземпляра в блистере составит 700 рублей.

В субботу, 19 сентября, в кассах Петербургского метрополитена поступит в продажу коллекционный жетон, посвященный 200-летнему юбилею Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ).

Как сообщили в пресс-службе подземки, приобрести памятный сувенир можно будет в двух форматах: жетоны без защитной упаковки (блистера) будут доступны исключительно в кассе станции "Ломоносовская". Жетоны в блистерах для коллекционеров появятся в продаже во всех кассах метрополитена.

Стоимость одного экземпляра в блистере составит 700 рублей. Выпуск приурочен к знаменательной дате: завод, который сегодня ремонтирует составы метро и собирает современные поезда "Балтиец", отмечает два века со дня основания.

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Фото: пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"