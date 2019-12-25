В Петербурге стартовал заключительный день голосования на выборах

Мейксин сообщил об открытии всех избирательных участков в Петербурге.

В воскресенье, 20 сентября, в Петербурге начался третий и заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной думы, Законодательного собрания города и муниципальных органов. В 08:00 в штатном режиме открылись 1975 постоянных и 47 временных избирательных участков. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Также работу начали 77 экстерриториальных участков в Ленинградской и Псковской областях, а также Мариуполе. Всего в Петербурге в дни голосования действуют 1975 постоянных и 47 временных участков, которые работают с 08:00 до 20:00.

Жители города, которые по уважительной причине не могут самостоятельно прийти на участок и хотят проголосовать на дому, могут подать заявление в свою участковую комиссию 20 сентября до 14:00. Голосование завершится в 20:00.

Фото: MAX/Максим Мейксин