Федеральные трассы в Петербурге и Ленобласти зимой будут убирать 400 единиц техники

Для обработки КАД заготовят 300 кубометров песка.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в Петербурге и Ленобласти федеральные трассы зимой будут убирать 400 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорогу будут расчищать и обрабатывать 70 единиц спецтехники. Отмечается, что из них 57 — это комбинированные дорожные машины. Кроме того на КАД "выйдут" роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики и тракторы.

Для обработки дорожники заранее заготовят 300 кубометров песка, 1 225 тысячи тонн пескосоляной смеси и около 9 тысяч тонн соли с антислеживателем.

При этом в Ленобласти задействуют 213 машин для обработки дорог.

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Фото: пресс-служба Смольного