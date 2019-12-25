Аварийное здание на улице Печатника Григорьева станет комплексом апартаментов

В проект готовы вложить 170 млн рублей.

Трехэтажный аварийный дом №14А на улице Печатника Григорьева превратят в комплекс апартаментов имени архитектора Василия фон Геккера. Как рассказали в столичном фонде инвестиций "Рентавед", здание приобрели на торгах у петербургского комитета имущественных отношений за 61,4 млн рублей.

Площадь дома 1873 года постройки составляет около полутора тысяч квадратных метров. Будущий проект здания назвали в честь русского академика и архитектора фон Геккера, который сам и спроектировал этот дом. В ходе реконструкции в здании полностью поменяют перекрытия, инженерные системы и кровлю, проведут полную отделку фасада и обновят технические помещения. Начало работ намечено на конец октября, в эксплуатацию "Дом имени фон Геккера" планируют ввести в декабре 2021 года. В проект готовы вложить 170 млн рублей от частных инвесторов и фонда.

Отмечается, что будущие апарты в комплексе можно будет приобрести для проживания по цене 200 тысяч рублей за "квадрат". Здание находится недалеко от нескольких станций метро, железнодорожных вокзалов и автовокзалов.

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Фото: пресс-служба "Рентавед"