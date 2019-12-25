Покупка петербургской новостройки из другого города: как проверять цену, бронь и ипотеку удалённо

Вы выбрали квартиру в Петербурге, получили планировку и расчёт платежа. Менеджер предлагает внести деньги за бронь, пока действует скидка. Но вы находитесь в другом городе и пока не знаете, свободна ли именно эта квартира, какую цену запишут в договор и можно ли оформить кредит без поездки. Эти вопросы стоит решить до оплаты. Разберём, как проверить предложение на расстоянии и согласовать действия застройщика, банка и риелтора.

Как проверить квартиру и район без поездки

Сначала уточните адрес

В подборке петербургских новостроек могут соседствовать дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Проверьте адрес выбранного корпуса, а затем постройте маршрут до работы, вуза или родственников. Обещание "20 минут до метро" мало помогает, если непонятно, пешком это или на машине и учитываются ли пробки.

Попросите показать конкретный лот

Для готового дома закажите видеопросмотр: путь от улицы до подъезда, лифт, квартиру, вид из окон. Для строящегося дома запросите поэтажный план и актуальные фотографии. Состав отделки проверьте в приложении к договору.

Сверьте сведения о доме

На портале наш.дом.рф можно проверить сведения о застройщике и проекте, документы и ход строительства. Сопоставьте их с предложением менеджера: корпус, этаж, площадь, статус помещения. Уточните, продаётся квартира или апартаменты. Также разделяйте ввод дома в эксплуатацию и срок передачи квартиры: планировать переезд только по рекламной дате сдачи ненадёжно.

Как получить реальную цену квартиры

Подтвердите наличие у застройщика

Агрегатор удобен для первого отбора, но карточка квартиры не заменяет подтверждение продавца. Лот мог уйти в бронь, а скидка — закончиться. Напишите в официальный отдел продаж и укажите номер квартиры, корпус, этаж и площадь. Попросите подтвердить наличие и прислать предложение с датой. Если общаетесь через риелтора, договоритесь, кто именно получает это подтверждение.

Ипотечные предложения тоже стоит изучить заранее. Например, на платформе М2 можно посмотреть программы для Санкт-Петербурга и сделать предварительный расчёт.

Запросите расчёты для разных способов оплаты

Стоимость одного лота может различаться при покупке за собственные средства, в рассрочку или по ипотечной программе.

Попросите отдельно указать стоимость квартиры, скидку и условия её сохранения, размер первого взноса, расходы на оформление. Уточните, оплачиваются ли дополнительно отделка, услуги посредника и бронирование. Расчёт должен относиться к конкретному лоту и иметь срок действия.

Допустим, в условном примере квартира стоит 10 000 000 ₽, а со сниженной ставкой — 10 700 000 ₽. При одинаковом взносе сумма кредита во втором случае окажется на 700 000 ₽ больше. Низкий платёж сам по себе не показывает выгоду: нужно сопоставить расходы за предполагаемый срок пользования кредитом. Если планируете досрочное погашение, попросите отдельный расчёт для этого сценария.

Что закрепляет бронь и когда возвращают деньги

Выберите канал бронирования

Забронировать квартиру могут предложить застройщик, агентство или партнёрская площадка. До оплаты выясните, с кем вы заключаете соглашение, какую услугу получаете и кто подтвердит, что лот снят с продажи. Если бронь оформляет посредник, попросите подтверждение застройщика по той же квартире и цене.

Проверьте фиксацию цены и условия отказа

Бронь может означать только временное снятие лота с продажи. Сохранение цены и скидки нужно проверить отдельно. В соглашении должны быть понятны объект, срок бронирования, сумма платежа и порядок его зачёта в стоимость квартиры, если такой зачёт предусмотрен.

До перевода денег задайте вопросы по конкретным ситуациям:

Что произойдёт, если банк откажет в ипотеке?

Вернут ли платёж, если одобрят меньшую сумму?

Как действовать, если ставка изменится и покупка перестанет укладываться в бюджет?

Какие условия применяются, если вы сами откажетесь от квартиры?

Как подать заявление на возврат и сколько времени займёт рассмотрение?

Не рассчитывайте на автоматический возврат только потому, что ипотеку не одобрили. Порядок зависит от соглашения и обстоятельств; спорные формулировки лучше разобрать до оплаты.

Согласуйте срок с банком

У брони, скидки и банковского решения могут быть разные даты окончания. Узнайте, сколько времени банк закладывает на рассмотрение документов по выбранному объекту. Затем уточните, можно ли продлить бронь, сохранится ли цена и потребуется ли доплата.

Как проверить ипотеку на петербургскую новостройку

Отделите предварительное решение от готовности к выдаче

Предварительное одобрение помогает понять доступный бюджет, но не означает, что банк уже согласовал конкретную квартиру и все условия. Уточните, какие проверки ещё предстоят, какие документы нужны и до какой даты действует решение. Если рассчитываете на льготную программу, отдельно подтвердите соответствие её требованиям.

Когда объект и цена подтверждены, можно предметно сравнивать кредитные предложения. На сайте М2 вам помогут подобрать ипотеку в Санкт-Петербурге, после чего выбранному банку нужно передать сведения о квартире и уточнить условия вашей сделки.

Сравните полную стоимость и будущие платежи

Запросите расчёты в 2–3 банках с одинаковым первоначальным взносом и сроком. Если цена квартиры зависит от программы, включите эту разницу в сравнение. Иначе более низкий процент будет выглядеть выгоднее только потому, что часть расходов осталась за пределами расчёта.

Смотрите ставку, полную стоимость кредита, график платежей, страхование и платные услуги. Выясните, какие услуги обязательны, от каких можно отказаться и как отказ повлияет на условия. Суммы, которые нужно внести до выдачи, удобнее выписать отдельно: они потребуются сверх первого взноса.

Выясните, где состоится сделка

Подать заявку на ипотеку онлайн и купить квартиру без поездки в Петербург — разные вещи. Даже если банк принимает документы через сайт, на подписание он может пригласить вас в офис. Поэтому заранее выясните, как будет проходить именно ваша сделка: где подпишете кредитный договор, как откроете счета и оформите подпись, кто отправит документы на регистрацию. Банк должен подтвердить, что такой вариант подходит для выбранного застройщика и всех, кто участвует в покупке.

Если без посещения офиса не обойтись, попросите назвать конкретное отделение в вашем городе. Важно проверить, что там смогут провести сделку с квартирой в Петербурге. Заодно возьмите контакт сотрудника, который будет заниматься выдачей кредита. С ним проще договориться о дате и выяснить, что нужно подготовить к встрече.

Как подготовить подписание и приёмку на расстоянии

Проверьте окончательную версию договора

Попросите прислать договор за несколько дней до подписания, чтобы спокойно его прочитать. Сверьте данные квартиры: номер, корпус, площадь, отделку и цену. Посмотрите, какой срок передачи указан в документе и как будут проходить расчёты.

Отдельно разберитесь с бронью: зачтут ли внесённую сумму в стоимость квартиры или это плата за самостоятельную услугу. Ещё один важный пункт — перерасчёт после обмеров. Из договора должно быть понятно, придётся ли доплачивать за дополнительные метры и что произойдёт, если площадь окажется меньше.

При покупке квартиры в строящемся доме эти условия проверяют в договоре участия в долевом строительстве — ДДУ. Для готового жилья может использоваться другой вид договора.

Подготовьте подпись и расчёты

Технические вопросы лучше закрыть до дня сделки. Узнайте, какая электронная подпись понадобится, где её оформить и как подтвердить личность. Если документы нужно подписывать в приложении, установите его заранее и проверьте, что можете войти в свой аккаунт.

Если вместо вас действует представитель, сначала согласуйте с банком и застройщиком, какие полномочия нужно указать в доверенности. Иначе уже оформленный документ может не подойти для части действий.

Стоимость квартиры по ДДУ оплачивают после государственной регистрации договора. Если расчёты идут через эскроу, уточните в банке порядок перевода и реквизиты счёта. Плата за услугу бронирования — отдельный платёж: не стоит считать её первым взносом за квартиру, пока вы не проверили условия документов. Перед переводом денег ещё раз сверьте сумму, получателя и назначение платежа.

Решите, кто приедет за ключами

Даже если покупку удалось оформить из дома, квартиру при передаче всё равно нужно осмотреть. Подумайте заранее, сможете ли вы приехать сами. Если нет, приёмку можно поручить представителю и пригласить специалиста, который поможет проверить качество работ.

У застройщика выясните, какие документы понадобятся представителю и как оформить замечания, если обнаружатся недостатки. Для квартиры с отделкой возьмите на осмотр спецификацию к договору: именно по ней нужно проверять выполненные работы и материалы. Интерьер шоурума может отличаться от того, что входит в вашу покупку.

Чек-лист перед бронированием

До оплаты брони убедитесь, что у вас есть ответы на шесть вопросов. Условия, от которых зависят деньги и сроки покупки, лучше получить письменно.

Свободна ли выбранная квартира и сколько она стоит при вашем способе оплаты? Совпадают ли адрес, характеристики квартиры, отделка и срок передачи с тем, что вы обсуждали? Сколько стоит бронь, на какой срок её оформляют, фиксирует ли она цену и можно ли вернуть платёж? Что банку ещё предстоит проверить и когда ждать решения по объекту? Можно ли продлить бронь, если банк или застройщик не успеет подготовить документы? Какие этапы получится пройти удалённо, а где потребуется ваше присутствие или помощь представителя?

При покупке из другого города особенно важно заранее договориться, кто и за что отвечает. Риелтор может собрать документы и согласовать встречи, но окончательную цену нужно получить у продавца, а условия выдачи ипотеки — у банка.

Для начала сравните программы на сайте М2. Затем попросите банк рассчитать ипотеку на выбранную квартиру, а застройщика — прислать условия бронирования. Когда обе стороны подтвердят суммы и сроки, будет проще решить, подходит ли вам покупка и успеете ли вы оформить её до окончания брони.

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Фото: Piter.tv (архив)