ЗакС Петербурга поддержал продажу городских квартир шести спортсменам и тренерам

Малышко, Цветков и Таймазова могут получить возможность купить квартиры в Петербурге.

В Петербурге шесть спортсменов и тренеров могут получить возможность приобрести квартиры из государственного жилищного фонда. Соответствующие обращения губернатора рассмотрела постоянная комиссия Законодательного собрания города по социальной политике и здравоохранению. Заседание прошло 8 октября в Мариинском дворце под председательством Александра Ржаненкова.

Депутаты поддержали ходатайства о продаже жилья целевым назначением Дмитрию Малышко, Максиму Цветкову, Мадине Таймазовой, Егору Корневу, Сергею Криваковскому и Александру Щеголеву. Речь идет о спортсменах и тренерах, добившихся значимых результатов в своей сфере.

В Заксобрании сообщили, что проекты постановлений о продаже квартир планируют внести на рассмотрение городского парламента. Если депутаты одобрят документы, спортсмены и тренеры смогут приобрести жилье из городского фонда.

На заседании комиссии также обсудили участие представителя ЗакСа в Координационном совете по вопросам семейной и демографической политики Петербурга. Члены комиссии решили вынести на рассмотрение парламента проект постановления о включении в состав совета председателя комиссии Александра Ржаненкова.

Фото: Законодательное собрание Петербурга