Петербург возглавил рейтинг городов для посуточной аренды квартир на 4 ноября

Внутри страны наибольшей популярностью для отдыха на природе пользуются Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татарстан и Нижегородская область.

В 2025 году День народного единства, выпадающий на среду, не подарит россиянам длинных выходных. Тем не менее, как пишут "Известия", многие граждане планируют короткие поездки на несколько дней.

Внутри страны наибольшей популярностью для отдыха на природе пользуются Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татарстан и Нижегородская область. Спрос на аренду загородных домов особенно заметно вырос в Татарстане (на 53%), Саратовской области (на 37%) и Карелии (на 25%). В среднем аренда обходится в 17,3 тысячи рублей за ночь. Среди посуточных квартир лидируют Петербург, Москва, Казань, Ярославль и Нижний Новгород со средней стоимостью 4,2 тысячи рублей в сутки. При этом, по словам коммерческого директора онлайн-площадки по организации поездок Владиславы Сакиной, даже для коротких путешествий жилье бронируют заранее – в среднем за два месяца до заезда.

Для заграничного отдыха россияне чаще всего выбирают Египет (31,2% бронирований) и Турцию (20,9%). Заметно укрепил свои позиции Китай, увеличив долю с 1,7% до 7,6%, а Таиланд обошел ОАЭ. Средний чек на зарубежный тур составляет 248,5 тысячи рублей.

Чтобы превратить среду в полноценный отдых, адвокат Анатолий Бакин рекомендует оформить отпуск на 5 и 6 ноября. Оптимальный вариант – взять отпуск на 5 и 6 ноября, четверг и пятницу. Тогда отдых продлится со среды по воскресенье, а из отпуска уйдут только два дня, пояснил он. Эксперт добавил, что брать дни за свой счет невыгодно, так как они не оплачиваются и работодатель имеет право отказать. В качестве альтернативы можно использовать отгулы за переработки.

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