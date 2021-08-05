На Крестовском острове введут ограничения движения из-за матчей на "Газпром Арене"

Водителям рекомендуется заранее планировать объезд или пользоваться услугами общественного транспорта, маршруты которого могут быть скорректированы на время проведения мероприятий.

В связи с проведением футбольных встреч на стадионе "Газпром Арена" 5 и 12 сентября вводятся временные ограничения для автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Полный запрет остановки (00:00 – 23:59):

Набережная Гребного канала;

Крестовский проспект (от Рюхиной ул. до Южной дороги);

Южная дорога (от Теннисной аллеи до Крестовского пр.);

Северная дорога.

Полный запрет движения (00:00 – 23:59):

Улица Савинова (в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту);

Набережная Гребного канала (от Бодрова пер. к Северной дороге);

Крестовский проспект (от Рюхиной ул. к Южной дороге);

Южная дорога (от Крестовского пр. к Теннисной аллее);

Северная дорога (от Бодрова пер. к Велосипедной аллее).

Дневные ограничения (с 13:30 до 19:30):

Набережная Мартынова (от Рюхиной ул. до наб. Гребного канала);

Теннисная аллея (движение разрешено только от Южной дороги);

Велосипедная аллея (движение разрешено только от Северной дороги);

Рюхина улица (от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. до Морского пр.).

Водителям рекомендуется заранее планировать объезд или пользоваться услугами общественного транспорта, маршруты которого могут быть скорректированы на время проведения мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД под Петербургом со 2 по 7 сентября закрыли съезды на Волхонское шоссе из-за ремонта.

Фото: Piter.TV