На Крестовском острове введут ограничения движения из-за матчей на "Газпром Арене"

В связи с проведением футбольных встреч на стадионе "Газпром Арена" 5 и 12 сентября вводятся временные ограничения для автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Полный запрет остановки (00:00 – 23:59):
Набережная Гребного канала;
Крестовский проспект (от Рюхиной ул. до Южной дороги);
Южная дорога (от Теннисной аллеи до Крестовского пр.);
Северная дорога.
Полный запрет движения (00:00 – 23:59):
Улица Савинова (в направлении от Петровской пл. к Большому Петровскому мосту);
Набережная Гребного канала (от Бодрова пер. к Северной дороге);
Крестовский проспект (от Рюхиной ул. к Южной дороге);
Южная дорога (от Крестовского пр. к Теннисной аллее);
Северная дорога (от Бодрова пер. к Велосипедной аллее).
Дневные ограничения (с 13:30 до 19:30):
Набережная Мартынова (от Рюхиной ул. до наб. Гребного канала);
Теннисная аллея (движение разрешено только от Южной дороги);
Велосипедная аллея (движение разрешено только от Северной дороги);
Рюхина улица (от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. до Морского пр.).
Водителям рекомендуется заранее планировать объезд или пользоваться услугами общественного транспорта, маршруты которого могут быть скорректированы на время проведения мероприятий.
Ранее мы сообщили о том, что на КАД под Петербургом со 2 по 7 сентября закрыли съезды на Волхонское шоссе из-за ремонта.
Фото: Piter.TV
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