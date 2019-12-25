На проспекте Юрия Гагарина заработал современный светофор

Участок дороги особенно напряженный: поблизости расположены гипермаркет, школы и детские сады.

В Московском районе Петербурга заработал новый современный светофор. Об этом рассказал городской комитет по транспорту 23 сентября.

Участок дороги на проспекте Юрия Гагарина, 51-53, особенно напряженный: поблизости расположены гипермаркет, школы и детские сады. Специалисты ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" обустроили удобные подходы к переходу и занизили бордюрный камень, что позволит комфортно пересекать проезжую часть маломобильным гражданам и родителям с колясками.

Регулировщик оснащен встроенным таймером, детектором для анализа трафика, вызывными кнопками, а также устройством звукового и голосового сопровождения. До конца года в Северной столице завершится обустройство 22 светофоров.

Ранее на Piter.TV: около станции Дачное открыли новую автобусную остановку.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга