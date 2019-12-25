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На проспекте Юрия Гагарина заработал современный светофор
Сегодня, 14:47
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На проспекте Юрия Гагарина заработал современный светофор

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Участок дороги особенно напряженный: поблизости расположены гипермаркет, школы и детские сады.

В Московском районе Петербурга заработал новый современный светофор. Об этом рассказал городской комитет по транспорту 23 сентября. 

Участок дороги на проспекте Юрия Гагарина, 51-53, особенно напряженный: поблизости расположены гипермаркет, школы и детские сады. Специалисты ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Петербурга" обустроили удобные подходы к переходу и занизили бордюрный камень, что позволит комфортно пересекать проезжую часть маломобильным гражданам и родителям с колясками. 

Регулировщик оснащен встроенным таймером, детектором для анализа трафика, вызывными кнопками, а также устройством звукового и голосового сопровождения. До конца года в Северной столице завершится обустройство 22 светофоров. 

Ранее на Piter.TV: около станции Дачное открыли новую автобусную остановку. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: московский район, светофор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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