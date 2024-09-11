Скалодром и соляная пещера: в Московском районе открыли Школу современных технологий

Здание на 1150 мест стало новым учебным корпусом школы № 537.

С 1 сентября на Кубинской улице начала работу Школа современных технологий, созданная совместно с петербургским Политехом. Это первый проект в рамках сети инженерно-технических школ. Новое здание оснащено уникальными лабораториями, скалодромом, видеостудей и соляной пещерой, сообщал портал "Строительный Петербург".

В одно из лабораторий школьники будут изучать профессию инженера-технолога с помощью трехкоординатной роботизированной платформы, погружаться в работу с машинным зрением и автоматизацией химических процессов. Также у детей будет возможность погрузиться в цифровое прототипирование и 3D-печать, востребованные в машиностроении, медицинском приборостроении и аэрокосмической отрасли.

Для интересного обучения в школе предусмотрены классы с лазерными, интерактивными фрезерными и токарными станками, а также кабинет робототехники с конструкторским оборудованием. Помимо этого, обустроены видеостудия, арт-классы, типография и медиатеки. Каждый класс оснащен интерактивными панелями, а этажи — инфозонами.

Спортивная инфраструктура состоит из двух бассейнов, соляной пещеры, двух больших спортзалов и скалодрома. Внутри школы для детей сделали просторный вестибюль и зоны отдыха. Территорию вокруг школы разделили на тематические пространства, посвященные географии, физике, химии, биологии и искусству. На пришкольном участке разместили стадион, беговые дорожки и канатную дорогу.

Сотрудничество с Политехом предполагает олимпиадную подготовку: профессоры вуза будут читать школьникам лекции и проводить для них инженерные мастер-классы. В течение года ученики смогут попробовать свои силы в фестивале "Вызов Политехника" и конкурсных отборах на "Сириус.Лето" и в образовательный центр "Сириус".

Ранее мы сообщали, что школу с двумя бассейнами открыли в Приморском районе.

Фото: холдинг Setl Group