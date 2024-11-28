Школу на 550 мест с двумя бассейнами открыли в Приморском районе

Здание будет закреплено за школой № 575 Приморского района.

Жилой комплекс "Прайм Приморский" обогатился новой современной школой, рассчитанной на 550 мест. Образовательное учреждение имеет большой спортивный кластер, сообщил портал "Строительный Петербург".

Инвестор Setl Group построил школу в соответствии с "петербургским стандартом". В здании есть два бассейна и спортивный зал, на территории оборудовали стадион с футбольным полем, беговые дорожки, площадку для игр в волейбол и баскетбол и уличные тренажеры. Ученики будут самостоятельно заниматься в библиотеке с медиатекой, а для уроков труда предусмотрены кабинеты-мастерские.

В новой школе детям предоставят комфортные условия для активной социальной и творческой жизни. Массовые мероприятия и концерты будут проходить в актовом зале и на специальной площадке на улице. Кроме того, на школьной территории есть места для игр и отдыха.

Образовательное учреждение, в котором будут учиться дети с 1 по 11 класс, закрепят за школой № 575. Также в Приморском районе инвестор благоустроил улицу Лидии Зверевой и завершает строительство детсада на 240 мест.

Ранее мы сообщали, что новая коррекционная школа открылась в Петергофском шоссе, сюда примут 550 учеников.

Фото: Комитет по строительству