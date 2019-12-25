В Петербурге нетрезвый водитель продал автомобиль, чтобы избежать его конфискации

Ему вменили ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменили ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в суде установили, что ранее мужчину привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду. В марте прошлого года он вновь сел за руль машины Ford Focus после употребления алкоголя. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками Госавтоинспекции. Затем фигурант продал автомобиль.

Когда транспортное средство поставили на учет, государственный обвинитель просил суд конфисковать в доход государства средства в размере стоимости проданного авто. В результате виновному назначено наказание в виде обязательных работ на 300 часов с лишением прав на 2,5 года. У него забрали 587 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV