Ученые СПбПУ создали систему на базе ИИ для управления ТЭЦ

По оценке исследователей, внедрение этой технологии позволит увеличить маржинальный доход конкретной ТЭЦ на треть уже за полгода.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали гибридную архитектуру, которая объединяет цифровой двойник теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и методы искусственного интеллекта. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщает пресс-служба вуза в рамках программы "Приоритет-2030".

Новая система подбирает оптимальные режимы работы станции примерно за 15 секунд. Это в 16 раз быстрее, чем расчет с использованием классического цифрового двойника и математических методов, который занимает несколько минут. Такая скорость вычислений позволяет говорить о возможности оптимизации режимов сразу нескольких электростанций из единого диспетчерского центра.

По оценке исследователей, внедрение этой технологии позволит увеличить маржинальный доход конкретной ТЭЦ на треть уже за полгода. В основе разработки лежат цифровые двойники, содержащие классические математические модели баланса оборудования, дополненные методами машинного обучения. Отдельные модули системы – прогнозирование поломок и улучшение экологических параметров – уже успешно апробированы в реальных условиях. Следующая задача ученых – создать качественную систему подсказок для персонала станций.

Ранее мы сообщили о том, что разработанный инженерами СПбПУ насос превзошел российские и зарубежные аналоги по эффективности.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга