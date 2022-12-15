На КАД под Петербургом с 2 по 7 сентября закроют съезды на Волхонское шоссе из-за ремонта

Перекрытие участков будет производиться поочередно.

С 2 по 7 сентября на 83-м километре Кольцевой автодороги будет полностью прекращено движение по нескольким направлениям. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", дорожные службы приступят к устранению колеи на асфальте.

Ограничения коснутся трех съездов развязки: с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД, с внутреннего кольца КАД на Волхонское шоссе и с Волхонского шоссе на внешнее кольцо КАД.

Перекрытие участков будет производиться поочередно. В ведомстве предупредили, что график работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе Р-23 ограничат скорость до 40 км/ч из-за демонтажа ограждений.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"