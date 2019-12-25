На трассе Р-23 ограничат скорость до 40 км/ч из-за демонтажа ограждений

Поскольку дорога имеет всего две полосы, перекрытие движения будет производиться поэтапно.

Движение на участке федеральной трассы Р-23 с 55-го по 60-й километр будет ограничено 31 августа и 2 сентября. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы пройдут между деревней Большие Колпаны и селом Никольское, где введут реверсивный режим со светофорным регулированием. Ограничения будут действовать ежедневно с 08:00 до 20:00, а максимальная разрешенная скорость на этом отрезке составит 40 км/ч.

В указанное время рабочие займутся разбором металлического дорожного ограждения. Поскольку дорога имеет всего две полосы, перекрытие движения будет производиться поэтапно – небольшими участками протяженностью около 500 м.

Ранее мы сообщили о том, что движение на Вантовом мосту в Петербурге полностью восстановлено после дорожных работ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"