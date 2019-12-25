На трассе М-11 в Ленобласти открыли развязку, достроенную на четыре месяца раньше срока

Министр транспорта Андрей Никитин дал старт движению в режиме видеосвязи.

В Тосненском районе Ленинградской области на 593-м километре скоростной трассы М-11 "Нева" официально открыли новую транспортную развязку. Как сообщает пресс-служба ГК "Автодор", работы удалось завершить на четыре месяца раньше намеченного графика.

Министр транспорта Андрей Никитин дал старт движению в режиме видеосвязи. В церемонии открытия также приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Александр Дронов и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Сообщалось, что объект возвели в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по просьбе местных жителей. Развязка улучшит транспортную связанность двух регионов с федеральной дорогой и сократит путь до нее для автомобилистов из близлежащих населенных пунктов.

Андрей Никитин подчеркнул, что строительство длиной в два с половиной километра обеспечит новое качество ежедневных поездок. По его словам, объект перераспределит трафик на границе регионов, сократит время в пути до Луги и в сторону Мурманска, а для жителей Любани и Тосненского района выезд на магистраль станет короче на десять километров.

При проектировании объекта учли будущую интеграцию с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург, строящейся в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". Новая развязка расположена всего в 15 минутах езды от будущей станции "Жаровская".

Ранее мы сообщили о том, что на трассе А-121 "Сортавала" в Ленобласти на неделю перекроют четыре съезда.

Фото: Минстранс РФ