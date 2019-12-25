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На Адмиралтейских верфях подняли флаг на траулере "Механик Щербаков"
Сегодня, 13:59
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На Адмиралтейских верфях подняли флаг на траулере "Механик Щербаков"

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В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Александр Беглов.

На производственной площадке "Адмиралтейских верфей" сегодня прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага России на большом морозильном рыболовном траулере "Механик Щербаков". 

Как сообщает пресс-служба Смольного, в мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Александр Беглов.

Беглов заявил, что судостроение остается важнейшей отраслью экономики Петербурга. По его словам, корабелы города с честью выполняют поручения президента по обновлению промыслового флота страны, поэтому спуск судна – это большое событие не только для завода, но и для всего города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустили электросудно "Ломоносов".

Фото: Правительство Петербурга 

Теги: санкт-петербург, судостроение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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