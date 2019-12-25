Студенты Новгородской области получат доступ к "Библиотеке роста" от партнёра Сбера – образовательной компании Нетологии

Проект направлен на развитие универсальных навыков помимо основной программы обучения.

Заместитель губернатора Новгородской области Анна Тимофеева и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов подписали соглашение о запуске в регионе образовательного проекта для студентов. Студенты вузов и колледжей получат бесплатный доступ к платформе "Библиотека роста" — курсам от партнёра Сбера образовательной компании Нетологии.

Проект направлен на развитие универсальных навыков помимо основной программы обучения. Это поможет ребятам повысить конкурентоспособность на рынке труда и успешно строить карьеру в различных отраслях.

Учебные материалы библиотеки (общим объёмом более 600 академических часов) разделены на четыре ключевых модуля: "Мягкие навыки" – технологии проведения презентаций и ведения переговоров, основы тайм-менеджмента, управление изменениями и командами; "Управление проектами и процессами" – организация проектной деятельности, разработка продукта и вывод его на рынок, цифровая трансформация бизнеса и экономика организаций; модуль по трудоустройству – практические рекомендации по составлению резюме и прохождению собеседований; "ИИ-диагностика" – получение базовых умений работы с искусственным интеллектом.

Доступ открывается студентам всех курсов на три года. Пройти обучение они могут в любое время, совмещая с учёбой.

Совместный запуск этого проекта с правительством Новгородской области —продолжение нашего сотрудничества и укрепление кадрового потенциала региона. На Чемпионате высоких технологий в этом году фокус Сбера, в первую очередь, на человеке и только потом – на демонстрации наших инновационных возможностей. Мы делимся тем, что умеем лучше всего, включая образовательные проекты. Доступ к образовательным практикам Нетологии станет реальной инвестицией в молодёжь. Сегодня уже мало быть сильным экспертом только в своей специальности. Рынку нужны те, кто умеет работать в команде, вести переговоры и быстро адаптироваться к изменениям. Именно такие гибкие компетенции даёт "Библиотека роста". Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Партнёрство Новгородской области со Сбером многолетнее. Подписанные ранее соглашения о реализации новых проектов всегда дают региону результат. Это проекты и в здравоохранении, и в образовании. Сейчас мы подписали соглашение по проекту, который будет реализовываться для студентов колледжей. Это символично, потому что мы находимся на площадке Чемпионата высоких технологий. И здесь Сбер – один из ключевых партнёров, который помогает создавать компетенции, профессии будущего, оборудовать площадку. Анна Тимофеева, заместитель губернатора Новгородской области

Проект запустили на финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Он реализуется с учётом поручений Президента РФ по итогам Госсовета о подготовке кадров для экономики России.

Фото: пресс-служба Сбера