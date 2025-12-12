Технологии Сбера помогли воссоздать фрески церкви XII века в Великом Новгороде

Фресковый ансамбль церкви — шедевр монументальной живописи Древней Руси, который после Великой Отечественной войны дошёл до нас лишь фрагментарно.

Сбер завершил работу над уникальным проектом по визуальному воссозданию исторического облика фресок Церкви Спаса на Нередице в Великом Новгороде. Это выдающийся памятник архитектуры 1198 года, объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, часть Новгородского музея-заповедника.

Фресковый ансамбль церкви — шедевр монументальной живописи Древней Руси, который после Великой Отечественной войны дошёл до нас лишь фрагментарно. История его утраты трагична: в годы войны храм находился на линии фронта и был почти полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела нацистских войск. Уцелели лишь нижние части: разрозненные силуэты святых, обрывки орнаментов и следы древних ликов на стенах. После войны церковь восстановили, однако исторический облик внутреннего убранства сохранился лишь на архивных фотографиях и акварельных зарисовках, которые бережно хранили музейные фонды.

Мультимедийная экспозиция Сбера с помощью проекций дополняет величие росписей XII века на внутренних стенах церкви. Свет стал главным инструментом выставки: он деликатно раскрывает архитектуру и направляет внимание, сохраняя визуальный приоритет подлинных фрагментов фресок.

Технологии Сбера помогли восстановить изображения фресок по сохранившимся историческим материалам: нейросети ГигаЧат и Kandinsky проанализировали архивные снимки и зарисовки, чтобы достоверно воссоздать утраченные детали монументальной живописи. Аудиовизуальное повествование на основе исторических материалов также создано с помощью нейросетей банка. Зритель увидит путь от рождения храма в XII веке через трагедию утраты к его современному возрождению.

Почти полностью утраченные фрески церкви Спаса на Нередице долгое время существовали лишь на черно-белых снимках. Теперь с помощью технологий мы бережно возвращаем их людям. Этот проект — пример того, как инновации могут служить культуре. Не подменять её, не упрощать, а деликатно помогать. Воссоздание облика фресок сделает храм точкой притяжения для ещё большего количества людей и станет беспрецедентным примером работы с памятниками культуры. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Во время Великой Отечественной войны храм почти полностью разрушили. Начало спасению фрагментов древней Нередицы положил Федор Харченко — знаменитый снайпер Волховского фронта, удостоенный звания "Герой Советского Союза" за освобождение Новгорода. Молодой комсомолец среди камней и обломков обнаружил лик Христа. Он поднял фрагмент, поставил его на место. Храм восстановил Григорий Штендер, подбор фресок начинала Татьяна Ромашкевич и теперь продолжают молодые реставраторы Новгородского музея под руководством Тамары Анисимовой. Сейчас благодаря мультимедийным технологиям можно увидеть то, что война и время скрыли от нас. На стенах экспозиции восстановлен практически весь фресковый ансамбль Нередицы — можно представить, как выглядел храм много веков назад. Александр Дронов, губернатор Новгородской области

Важную роль в проекте сыграло звуковое сопровождение. Музыкальная часть проекта основана на четырех фрагментах "Литургии святого Иоанна Златоуста" Сергея Рахманинова. Произведения исполнены Хоровой коллегией Санкт-Петербурга и записаны студией Георгия Соловьева на материально-технической базе "Терра Нова Студио" в Беларуси. Запись производилась в течение двенадцати дней в стенах собора Рождества Богородицы Антониева монастыря Новгородского музея-заповедника. Аутентичная акустика древнего собора придала звучанию особую глубину и объём.

Сегодня благодаря проектам Сбера поддержку получают более 200 храмов по всей России. Около 30 из них восстанавливают и благоустраивают волонтёры банка, ещё 173 храма подключены к сервисам для добровольных пожертвований.

Фото: предоставлены пресс-службой Сбера