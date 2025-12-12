Технологии Сбера помогли воссоздать фрески церкви XII века в Великом Новгороде

Сбер завершил работу над уникальным проектом по визуальному воссозданию исторического облика фресок Церкви Спаса на Нередице в Великом Новгороде. Это выдающийся памятник архитектуры 1198 года, объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, часть Новгородского музея-заповедника.
Фресковый ансамбль церкви — шедевр монументальной живописи Древней Руси, который после Великой Отечественной войны дошёл до нас лишь фрагментарно. История его утраты трагична: в годы войны храм находился на линии фронта и был почти полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела нацистских войск. Уцелели лишь нижние части: разрозненные силуэты святых, обрывки орнаментов и следы древних ликов на стенах. После войны церковь восстановили, однако исторический облик внутреннего убранства сохранился лишь на архивных фотографиях и акварельных зарисовках, которые бережно хранили музейные фонды.
Мультимедийная экспозиция Сбера с помощью проекций дополняет величие росписей XII века на внутренних стенах церкви. Свет стал главным инструментом выставки: он деликатно раскрывает архитектуру и направляет внимание, сохраняя визуальный приоритет подлинных фрагментов фресок.
Технологии Сбера помогли восстановить изображения фресок по сохранившимся историческим материалам: нейросети ГигаЧат и Kandinsky проанализировали архивные снимки и зарисовки, чтобы достоверно воссоздать утраченные детали монументальной живописи. Аудиовизуальное повествование на основе исторических материалов также создано с помощью нейросетей банка. Зритель увидит путь от рождения храма в XII веке через трагедию утраты к его современному возрождению.
Почти полностью утраченные фрески церкви Спаса на Нередице долгое время существовали лишь на черно-белых снимках. Теперь с помощью технологий мы бережно возвращаем их людям. Этот проект — пример того, как инновации могут служить культуре. Не подменять её, не упрощать, а деликатно помогать. Воссоздание облика фресок сделает храм точкой притяжения для ещё большего количества людей и станет беспрецедентным примером работы с памятниками культуры.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка
Во время Великой Отечественной войны храм почти полностью разрушили. Начало спасению фрагментов древней Нередицы положил Федор Харченко — знаменитый снайпер Волховского фронта, удостоенный звания "Герой Советского Союза" за освобождение Новгорода. Молодой комсомолец среди камней и обломков обнаружил лик Христа. Он поднял фрагмент, поставил его на место. Храм восстановил Григорий Штендер, подбор фресок начинала Татьяна Ромашкевич и теперь продолжают молодые реставраторы Новгородского музея под руководством Тамары Анисимовой. Сейчас благодаря мультимедийным технологиям можно увидеть то, что война и время скрыли от нас. На стенах экспозиции восстановлен практически весь фресковый ансамбль Нередицы — можно представить, как выглядел храм много веков назад.
Александр Дронов, губернатор Новгородской области
Важную роль в проекте сыграло звуковое сопровождение. Музыкальная часть проекта основана на четырех фрагментах "Литургии святого Иоанна Златоуста" Сергея Рахманинова. Произведения исполнены Хоровой коллегией Санкт-Петербурга и записаны студией Георгия Соловьева на материально-технической базе "Терра Нова Студио" в Беларуси. Запись производилась в течение двенадцати дней в стенах собора Рождества Богородицы Антониева монастыря Новгородского музея-заповедника. Аутентичная акустика древнего собора придала звучанию особую глубину и объём.
Сегодня благодаря проектам Сбера поддержку получают более 200 храмов по всей России. Около 30 из них восстанавливают и благоустраивают волонтёры банка, ещё 173 храма подключены к сервисам для добровольных пожертвований.
Фото: предоставлены пресс-службой Сбера
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