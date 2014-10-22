В Смольном монастыре продолжается реставрация церкви Святой Великомученицы Екатерины

В верхнем ярусе храма сохранилось много оригинальных росписей и элементов декора.

В Петербурге завершили важный этап реставрации церкви Святой Великомученицы Екатерины в Смольном монастыре. Работы планируется закончить в следующем году, рассказали в городской администрации.

В верхнем ярусе храма сохранилось много оригинальных росписей и элементов декора, тщательно отреставрированных специалистами. Утраты восстанавливали по сохранившимся историческим моделям в максимальном соответствии с авторским замыслом зодчего Франческо Бартоломео Растрелли.

До 1991 года здание церкви занимал Ленинградский партийный архив. Для сохранности документов там поддерживали оптимальный температурно-влажностный режим, что спасло интерьеры. Самые яркие находки – изображение Богородицы в золоченой раме, композиция "Новый Иерусалим" и роспись масляными красками по штукатурке выдающихся мастеров середины XVIII века Мины Колокольникова и Ивана Бельского.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге выдали разрешение на реставрацию Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной.

Фото: пресс-служба Смольного