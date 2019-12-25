Начальник участка Трифонова рассказала о реставрации фасадов Дома Свирьстроя

Фасады Дома специалистов Свирьстроя украшают рустиком и штукатуркой.

О финальном этапе реставрации фасадов Дома специалистов Свирьстроя на Петроградской стороне сообщила начальник строительного участка Александра Трифонова. По её словам, сейчас специалисты заканчивают ручную доработку декоративной штукатурки под названием "короед". После нанесения состав окрашивают. На другом участке фасада делают рустик – рустованную штукатурку.

Трифонова описала технологию: раствор накидывают на рейки и вытягивают шаблоном, после чего рейку снимают, а фактуру доводят руками до нужного состояния.

Реставрация Дома Свирьстроя, яркого примера ленинградского конструктивизма, стартовала в прошлом году по программе КГИОП. Специалисты восстановили сложную отделку из цветной терразитовой штукатурки, привели в порядок мозаичные входные площадки, деревянные двери, балконы и оконные рамы.

Основной объем работ планируют закончить к концу текущего года. В 2027-м должны завершить дворовый фасад по Ординарной улице.

Здание построено в 1933–1938 годах для инженеров и техников, работавших на строительстве Нижне-Свирской ГЭС. С 2018 года оно включено в список объектов культурного наследия регионального значения.

Фото: стоп-кадр видео