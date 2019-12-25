В Ленобласти отреставрируют скелет пещерного медведя возрастом 25 тысяч лет

Скелет древнего пещерного медведя привезли в Ленобласть на реставрацию.

В Рождествено Ленинградской области специалисты центра реставрации займутся восстановлением скелета пещерного медведя возрастом около 25 тысяч лет. Кости древнего животного привезли из Пермского краеведческого музея. Об этом сообщили со ссылкой на главу региона Александра Дрозденко.

Скелет принадлежал взрослому самцу весом примерно 1 тонну, которому, предположительно, было около 20 лет. По размерам животное было сопоставимо с современными медведями-кадьяками, обитающими на Аляске. Некоторые части скелета не сохранились, поэтому специалистам предстоит перебрать 499 костей и восполнить утраченные фрагменты.

Экспонат состоит из останков 2 животных: скелет принадлежит одной особи, а череп другой. После реставрации медведя вернут в Пермь, где его представят в новом палеонтологическом музее "Пермский период". В Ленобласти ранее также восстанавливали кости мамонта Тадибе, найденные на Ямале в 2020 году.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года ГАТИ Петербурга выдала почти 70 ордеров на реставрацию памятников.

Фото: MAX/Александра Дрозденко