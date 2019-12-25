С начала года ГАТИ Петербурга выдала почти 70 ордеров на реставрацию памятников

Сохранение исторического облика Северной столицы – это постоянная работа.

В Петербурге 8 сентября исполняется 225 лет со дня закладки Казанского собора. В последний раз реставрация его фасадов проводилась в 2021 году, напомнили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Сохранение исторического облика города – это постоянная работа в рамках приоритета "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры". Только в текущем году ГАТИ выдала порядка 70 ордеров на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в числе которых – особняк П. И. Иванова, дом В. И. Яковлева и В. Г. Васильева, дом Ю. П. Корсака, Батенинский жилмассив и здания на Невском проспекте.

Ранее мы рассказывали о том, что КГИОП подал в суд на арендатора дома Пеля из-за незаконного ремонта.

Фото: Piter.TV