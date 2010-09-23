КГИОП подал в суд на арендатора "Дома Пеля" из-за незаконного ремонта

Работы велись без задания и официального разрешения от профильного комитета.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) инициировал судебное разбирательство в отношении пользователя помещения №10-Н в памятнике регионального значения – "Доме Пеля (Гукасовой)" на Литейном проспекте, 46. Ведомство обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, а также направило материалы в полицию.

Поводом для иска стали обращения жильцов дома и акт осмотра ТСЖ "Пале-Рояль", зафиксировавшие масштабные строительные работы внутри исторического здания.2 источника Работы велись без задания и официального разрешения от профильного комитета.

В своем исковом заявлении КГИОП требует обязать собственника или арендатора привести помещение в соответствие с ранее согласованным проектом реставрации. До вынесения решения суда ведомство просит наложить запрет на проведение любых работ в помещении №10-Н, чтобы предотвратить необратимые изменения в конструкции памятника. Параллельно полиция проводит проверку действий нарушителей на предмет возбуждения уголовного дела о повреждении объекта культурного наследия.

Стоит отметить, что сам особняк сейчас находится под охраной государства: по программе КГИОП продолжается плановая реставрация фасадов северного и южного флигелей, которая должна завершиться в 2027 году.

Ранее мы сообщили о том, что особняк издателя Суворина на улице Чехова официально стал памятником истории.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга