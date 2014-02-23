Особняк издателя Суворина на улице Чехова официально стал памятником истории

Исторический дом был возведен в 1888 году архитектором Фёдором Харламовым в неорусском стиле.

Здание на улице Чехова, дом 6 – бывший особняк известного журналиста и издателя Алексея Суворина – получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее решение было принято комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга, о чем ведомство сообщило 28 августа.

Исторический дом был возведен в 1888 году архитектором Фёдором Харламовым в неорусском стиле. С этим местом связана важная страница русской литературы: здесь неоднократно останавливался писатель Антон Павлович Чехов во время визитов в Петербург. Именно Алексей Суворин одним из первых разглядел талант драматурга и способствовал его всероссийской известности. В память об этих событиях бывшая Эртелев переулок была переименована в улицу Чехова в 1923 году.

Кроме того, стены особняка помнят работу редакции влиятельной газеты "Новое время", которую Суворин издавал с 1876 по 1912 год.

Как пояснили специалисты КГИОП, здание обладает выразительной архитектурной композицией: лицевой фасад облицован плиткой и намеренно сделан несимметричным. Он дополнен двумя ризалитами и тремя балконами. Оконные проемы первого этажа имеют прямоугольную форму с лучковым завершением, а окна второго этажа –полуциркульные. Ворота оформлены в виде арки с колоннами, которая перекрыта крестовыми сводами, опирающимися на подпружные арки.

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Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга