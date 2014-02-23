СПбГУ ищет подрядчика для разработки проекта реставрации дачи Грубе в Петергофе

Подрядчику предстоит подготовить документы для проведения ремонта, реставрации и приспособления исторического здания под современное использование.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) объявил о поиске исполнителя на разработку проектно-сметной документации. Закупка в форме запроса котировок касается объекта культурного наследия регионального значения – "Дача Грубе (с территорией и службами)" по адресу: Петергоф, Приморская ул., 8, корп. 3, лит. Е. Общая площадь двухэтажного деревянного здания составляет около 560 квадратных метров, сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит подготовить документы для проведения ремонта, реставрации и приспособления исторического здания под современное использование. Начальная цена контракта установлена на уровне 2,6 млн рублей. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств, полученных вузом от приносящей доход деятельности. Заявки на участие в тендере принимаются до 1 сентября.

В материалах закупки будущее функциональное назначение постройки не раскрывается. Однако известно, что дача закреплена за СПбГУ на праве оперативного управления. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), здание долгое время не эксплуатируется. В 2017 году ведомство зафиксировало его неудовлетворительное состояние, а к 2024 году ситуация усугубилась потерей устойчивости отдельных конструкций.

Как пишет "Деловой Петербург", из-за критического состояния памятника Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти еще в 2024 году обязал университет до 15 ноября 2025 года провести консервацию и противоаварийные работы, а до 15 ноября 2028 года завершить полноценный ремонт и реставрацию. Поскольку первый этап был сорван, в декабре 2025 года в отношении вуза было возбуждено исполнительное производство. Попытка университета получить трехлетнюю отсрочку провалилась: в мае 2026 года арбитраж продлил срок выполнения лишь на один год.

Дальнейшие перспективы восстановления зависят от финансирования. Как следует из определения суда за май 2026 года, сейчас университет пытается найти средства на одновременную реставрацию сразу трех исторических дач в Петергофе — Грубе, Крона и Бенуа. Все они являются памятниками регионального значения конца XIX — начала XX века и связаны с именем архитектора Леонтия Бенуа.

У руководства вуза уже есть видение их будущего. Концепция развития разработана на основе архивных материалов института "Спецпроектреставрация", студенческих проектов и предложений инициативной группы "Дача Бенуа в Петергофе — Артрезиденция СПбГУ". Идея предполагает создание единого творческого кластера с гостиничными номерами, художественными мастерскими и музейным пространством. Однако необходимых средств на реализацию этого масштабного проекта пока нет. Ранее СПбГУ обращался к властям города с предложением передать объекты другому пользователю, но положительного решения по этому вопросу принято не было.

Ранее мы сообщили о том, что компания из Петербурга получила контракт на ремонт Меншикова бастиона за 193,5 млн рублей.

Фото: ДОМ.РФ