Компания из Петербурга получила контракт на ремонт Меншикова бастиона за 193,5 млн рублей

Тендер с начальной ценой 196 млн рублей объявили в июне.

Работы по противоаварийному укреплению Меншикова бастиона Петропавловской крепости будет выполнять ООО "ЭСК". Контракт стоимостью 193,5 млн рублей был заключен с компанией во вторник, 25 августа, после того как Федеральная антимонопольная служба признала обоснованной её жалобу на итоги первого конкурса.

ТПо данным портала госзакупок, тендер с начальной ценой 196 млн рублей объявили в июне. Изначально конкурсная комиссия отклонила заявку "ЭСК", сославшись на неподтвержденный опыт работы с объектами культурного наследия. Однако проверка ФАС показала, что предыдущие контракты компании исполнены в полном объеме. При этом третьего участника отстранили правомерно – его банковская гарантия не соответствовала требованиям.

В результате предписания службы конкурс провели повторно. В начале августа были подведены новые итоги, где высшую оценку вновь получило ООО "ЭСК". Теперь предприятию предстоит выполнить договор до сентября 2027 года.

Стоит отметить, что процедура подписания едва не сорвалась снова: в конце прошлой недели другое участвовавшее ООО "Баст" подало жалобу на порядок оценки заявок, но вскоре отозвало её.

По данным системы "Контур.Фокус", петербургское ООО "ЭСК" (гендиректор Владимир Тупяков), работающее с 2018 года, уже заключило госконтракты на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "Юго-Западная ТЭЦ" закупит укрытия от БПЛА за 1,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV

