Программу "Поющих мостов" в Петербурге подготовит Союз композиторов России

В плейлист войдут Симфония №6 "Прометей" Леонида Резетдинова и "Созвездие Ориона" Алексея Крашенинникова в исполнении оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

В ночь с 18 на 19 и с 19 на 20 сентября звуковое шоу "Поющие мосты" представит специальную музыкальную программу, созданную изданием "Петербургский дневник" совместно с Санкт-Петербургским отделением Союза композиторов России. По инициативе газеты необычная программа прозвучит ровно в 01:10.

Как сообщили организаторы, в плейлист войдут Симфония №6 "Прометей" Леонида Резетдинова и "Созвездие Ориона" Алексея Крашенинникова в исполнении оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова. Также зрители услышат Концерт №4 для фортепиано Александра Чайковского, Симфонию №27 ("Лирическую") Сергея Слонимского от Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Алексея Моргунова и Трио Антона Танонова.

Проект организован при поддержке Комитета по печати и проводится ежегодно с 2016 года. За время существования светомузыкальное представление посетили более 20 миллионов человек, благодаря чему оно вошло в топ-25 Единого календаря событий городского Комитета по развитию туризма.

Фото: Piter.TV