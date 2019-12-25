В поселке Рощино утонул пожилой рыбак

В настоящее время работы по извлечению погибшего продолжаются.

В Выборгском районе Ленинградской области произошла трагедия на воде. По данным МЧС России, утонул пожилой рыбак.

Уточняется, что 79-мужчина отправился на ловлю рыбы в поселке Рощино и не вернулся. Его тело обнаружили 18 сентября в реке Широкая сотрудники поисково-спасательного подразделения ведомства "Берег". В настоящее время работы по извлечению погибшего продолжаются.

Жителям напомнили о том, что нахождение в необорудованных и незнакомых местах смертельно опасно. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте в местах с неизвестным дном.

Ранее на Piter.TV: спасатели достали человека из воды у Аничкова моста в Петербурге. Сейчас уточняются обстоятельства произошедшего и оценивается состояние здоровья пострадавшего.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)