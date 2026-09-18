На улице Вавиловых благоустроили двор в космическом стиле

Работы проводились по программе "Петербургские дворы".

В Калининском районе Петербурга завершено благоустройство двора на улице Вавиловых, 15к1. Здесь установили игровой комплекс в виде ракеты. Работы проводились по программе "Петербургские дворы", сообщили в городском комитете по благоустройству 18 сентября.

Кроме того, приведена в порядок вся прилагающая территория. Специалисты отремонтировали более 5,3 тыс. квадратных метров газона, высадили 40 деревьев и 109 кустарников, а также разбили цветник. Появились новые скамьи и диваны, урны и перголы, декоративные валуны. Обновлен асфальт на площади свыше 3,5 тыс. квадратных метров.

Теперь здесь комфортное пространство, где можно дать малышам возможность порезвиться, взрослым – сделать перерыв в рутине, подросткам – встретиться после школы и провести время с друзьями на открытом воздухе. Комитет по благоустройству

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Видео: пресс-служба комблага Петербурга