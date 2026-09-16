На площади Тургенева благоустроили Покровский сквер

Здесь появились две детские и одна спортивная площадка, зоны тихого отдыха.

В выходные на площади Тургенева завершили комплексное благоустройство Покровского сквера. На открытии пространства выступил хор, также работали интерактивные площадки.

Как рассказали в комитете по благоустройству Петербурга, при обновлении учли все пожелания местных жителей. Здесь появились две детские и одна спортивная площадка, зоны тихого отдыха, более 100 элементов садовой мебели, игрового и спортивного оборудования. Кроме того, отремонтировали свыше 5 тыс. квадратных метров покрытий и установили 50 опор освещения в историческом стиле.

Ранее на Piter.TV: благоустройство яблоневых садов продолжается в Ленобласти. В этом году работы провели в Приморске и Лаголово.

Видео: пресс-служба комблага Петербурга